Legende: Lange Pause Für Marco Krattiger, hier mit Partner Leo Dillier. KEYSTONE/Anthony Anex

Beachvolleyball: Krattiger verletzt

Der Beachvolleyballer Marco Krattiger muss drei bis vier Monate pausieren. Wie der Verband Swiss Volley mitteilte, wird der 31-jährige Thurgauer am Dienstag operiert. Ende April verletzte sich Krattiger beim Turnier in Brasilia am Trizeps. Was zunächst nach einer leichteren Verletzung aussah, stellte sich nach weiteren medizinischen Untersuchungen als ein ernsthafteres Problem heraus. Für den Beginn der Olympia-Qualifikation im Spätherbst sollte Krattiger wieder auf die Tour zurückkehren. Wie sein Partner Leo Dillier die Übergangsphase bestreiten wird, ist noch offen.

Golf: Korda holt ihren vierten Major-Titel

Nelly Korda hat erstmals in ihrer Karriere die US Open gewonnen. Mit 276 Schlägen triumphierte die 27-jährige US-Amerikanerin im Riviera Country Club in Pacific Palisades/Kalifornien vor Charley Hull (ENG) und Gaby Lopez (MEX), die beide nach vier Runden 277 Schläge aufwiesen. Für Korda war es der vierte Major-Titel ihrer Karriere, bereits der zweite in diesem Jahr nach dem Sieg im April beim LPGA Chevron Championship in Houston.