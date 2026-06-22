Legende: Profitieren von der Erweiterung auf 24 Teams Die Handballer von Kriens-Luzern. Freshfocus/Benjamin Faes

Handball: Kriens-Luzern erstmals in der Champions League dabei

Die Verantwortlichen des HC Kriens-Luzern sind mit ihrer Bewerbung um einen vakanten Platz in der Champions League erfolgreich gewesen. Der Schweizer Meister tritt zum ersten Mal in seiner Klubgeschichte in der «Königsklasse» an. Die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Mannschaften, die für die erste Phase in sechs Vierergruppen aufgeteilt werden, schuf auch Teams ohne festen Startplatz die Möglichkeit für die Teilnahme am wichtigsten Klubwettbewerb im europäischen Handball. Beim HC Kriens-Luzern machten sie von dieser Möglichkeit Gebrauch – und waren mit ihrem Antrag erfolgreich. Die Auslosung der Gruppen findet am Freitag in Wien statt. Die Champions League nimmt ihren Spielbetrieb am 9. und 10. September auf.