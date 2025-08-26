Legende: Verliert gegen Leong deutlich Tobias Künzi. Imago Images/Xinhua

Badminton: Künzi scheitert klar

Am zweiten Tag der Badminton-WM in Paris ist der einzige Schweizer im Männer-Tableau ausgeschieden. Tobias Künzi gelang gegen den in der Weltrangliste um über 100 Plätze besser klassierten Malaysier Jun Hao Leong kein Exploit. Der 27-Jährige scheiterte mit 12:21, 14:21 in zwei Sätzen an der Weltnummer 25. Damit ist die Schweizer Delegation in der französischen Hauptstadt nur noch durch das Frauen-Doppel Lucie Amiguet/Caroline Racloz vertreten, das am Montag sein Auftaktspiel gewinnen konnte. Die beiden spielen am Dienstagabend in der 2. Runde gegen die an Nummer 1 gesetzten Chinesinnen Sheng Shu Liu/Ning Tan.