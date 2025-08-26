Legende: Verliert gegen Leong deutlich Tobias Künzi. Imago Images/Xinhua

Badminton: Künzi und Frauen-Doppel scheitern klar

Am zweiten Tag der Badminton-WM in Paris ist der einzige Schweizer im Männer-Tableau ausgeschieden. Tobias Künzi gelang gegen den in der Weltrangliste um über 100 Plätze besser klassierten Malaysier Jun Hao Leong kein Exploit. Der 27-Jährige scheiterte mit 12:21, 14:21 in zwei Sätzen an der Weltnummer 25. Das Frauen-Doppel Lucie Amiguet/Caroline Racloz schied wenig später in Runde 2 aus. Nach dem Startsieg bei ihrer WM-Premiere gegen die Polinnen traf das Schweizer Duo auf die topgesetzten Chinesinnen Liu Sheng Shu/Tan Ning und unterlag den Olympia-Finalistinnen deutlich mit 8:21, 4:21. Damit sind sämtliche Schweizer:innen in Paris out.