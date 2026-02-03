Legende: Bringt den Freeride-Weltmeistertitel in die Schweiz Liam Rivera. Keystone (Archivbild)

Freeride: Rivera erster Weltmeister

Der erste Freeride-Weltmeister der Snowboarder unter dem Dach der FIS kommt aus der Schweiz. Liam Rivera sicherte sich den Titel am Dienstag bei der Premiere in Andorra. Rivera setzte sich im Skigebiet Ordine-Arcalis vor dem Franzosen Victor de Le Rue und dem Amerikaner Michael Mawn durch. Der 26-Jährige wurde in Mexiko geboren und wuchs in der Westschweiz auf. Im Alter von neun Jahren wechselte er vom Skifahren aufs Snowboard. Seit seinem Debüt auf der Freeride World Tour im Jahr 2023 mischt er vorne mit.