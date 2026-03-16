Legende: Will sich mit dem Gewinn des Meistertitels verabschieden Marvin Lier. Freshfocus/Benjamin Faes

Handball: Lier beendet seine Karriere

Marvin Lier von den Kadetten Schaffhausen beendet nach dieser Saison nach 19 Jahren im Spitzenhandball seine Karriere. Dies teilten die Kadetten per Medienmitteilung mit. Die letzten fünf Saisons bestritt Lier für die Kadetten am Flügel. Zuvor spielte er für Ehrendingen, Endingen, Pfadi Winterthur und den Bundesligisten Flensburg-Handewitt. Lier bestritt jetzt schon 505 NLA-Partien und 105 Länderspiele. Im Frühling möchte er die Karriere mit einem fünften Meistertitel (alle mit den Kadetten) beenden. «Einem Spitzensportler fällt der Rücktritt nie leicht», so Marvin Lier, «der Sport wird mir sehr fehlen.»