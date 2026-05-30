Legende: Über Umwege in den Halbfinal Leona Kernen überzeugt in Ostrava zusammen mit Joana Mäder. Imago/CTK Photo

Beachvolleyball: Mäder/Kernen bestes Schweizer Duo

Joana Mäder und Leona Kernen stehen beim Elite-16-Turnier im tschechischen Ostrava überraschend im Halbfinal. Die Schweizerinnen bezwangen am Samstag erst das höher eingestufte US-Duo Kelly Cheng/Megan Kraft im Achtelfinal mit 21:17, 21:16. Dann folgte im Viertelfinal gegen die Brasilianerinnen Carol/Rebecca mit 21:16, 20:22, 15:13 der nächste Coup. Die weiteren beiden Schweizer Teams blieben im Achtelfinal hängen. Anouk und Zoé Vergé-Dépré verloren gegen Thamela/Victoria (BRA) mit 14:21, 21:17, 12:15. Nina Brunner/Tanja Hüberli hatten gegen Carol/Rebecca mit 19:21, 20:22 das Nachsehen.

Triathlon: Beaugrand und Vilaca jubeln auf Sardinien

Beim Triathlon World-Series-Event in Alghero konnten die Schweizerinnen und Schweizer nicht mit den Besten mithalten. Bei den Frauen belegte Cathia Schär mit einer Zeit von 1:59:40 Stunden Schlussrang 22, nachdem sie nach dem Schwimmen noch an 40. Position gelegen hatte. Rebecca Beti beendete den Wettkampf auf Rang 36. Bei den Männern lief Simon Westermann nach 1:48:27 als 25. über die Ziellinie. Sylvain Fridelance klassierte sich auf Schlussrang 40. Die Siege gingen an die Französin Cassandre Beaugrand und den Portugiesen Vasco Vilaca.

Triathlon in Alghero