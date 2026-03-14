Legende: Präsentierte sich in Lausanne in Topform Roman Mityukov. IMAGO/ZUMA Press Wire

Schwimmen: Mityukov mit Jahresweltbestleistung

Roman Mityukov hat beim Lausanne Swim Cup eine neue Jahresweltbestleistung aufgestellt. Im Final über 200 Meter Rücken schwamm der 25-jährige Genfer in 1:56,07 Minuten überlegen zum Sieg. Damit verbesserte der Bronzegewinner von den Olympischen Spielen in Paris in seiner Paradedisziplin nicht nur den Meetingrekord, sondern realisierte auch die schnellste Zeit des Jahres. Hinter Mityukov wurde Mewen Tomac (FRA/1:59,25) Zweiter, Thomas Ceccon (ITA/1:59,61) landete auf dem 3. Platz.