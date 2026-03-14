Legende: Präsentierte sich in Lausanne in Topform Roman Mityukov. IMAGO/ZUMA Press Wire

Schwimmen: Mityukov mit Jahresweltbestleistung

Roman Mityukov hat beim Lausanne Swim Cup eine neue Jahresweltbestleistung aufgestellt. Im Final über 200 Meter Rücken schwamm der 25-jährige Genfer in 1:56,07 Minuten überlegen zum Sieg. Damit verbesserte der Bronzegewinner von den Olympischen Spielen in Paris in seiner Paradedisziplin nicht nur den Meetingrekord, sondern realisierte auch die schnellste Zeit des Jahres. Hinter Mityukov wurde Mewen Tomac (FRA/1:59,25) Zweiter, Thomas Ceccon (ITA/1:59,61) landete auf dem 3. Platz.

Basketball: Zweiter EM-Quali-Sieg für Schweizerinnen

Die Schweizer Frauen haben in der Qualifikation zur EM 2027 im 5. Spiel den 2. Sieg gefeiert. In Bergen setzte sich das Team von Nationaltrainer François Gomez gegen Norwegen mit 81:68 durch. Die Schweiz kontrollierte die Partie und drohte zu keinem Zeitpunkt, das Zepter gegen den klar schwächsten Gruppengegner noch aus der Hand zu geben. Zur Pause stand es 43:34 für die Nati, nach dem Seitenwechsel bauten die Schweizerinnen ihr Polster noch leicht aus. Die Schweiz belegt in der Quali-Gruppe D hinter Österreich und Grossbritannien aktuell den 3. Platz. Um sicher in die nächste Quali-Phase zu kommen, müsste die Nati ihr abschliessendes Spiel in Österreich gewinnen. Dieses findet am Dienstag statt.

Basketball: EM-Quali