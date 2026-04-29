Curling: 4. Niederlage für Mixed-Curler

Stefanie Berset und Philipp Hösli haben an der Mixed-Curling-WM in Genf am Mittwoch die dritte Niederlage im siebten Spiel kassiert. Das Schweizer Duo unterlag Italien klar mit 4:8. Bereits im dritten End schufen die Italiener mit einem Viererhaus die vorentscheidende Differenz. Nach einem weiteren Dreierhaus im 6. End war die Partie für die Schweizer gelaufen. Die letzten beiden Gruppenspiele bestreiten Berset/Hösli am Donnerstag gegen Finnland und Kanada. Die besten 3 Teams der Gruppen A und B qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Zurzeit belegt die Schweiz nur den geteilten 4. Rang.