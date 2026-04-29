 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Weitere Sport-News Mixed-Curler unterliegen Italien

29.04.2026, 18:32

Teilen

Curling: 4. Niederlage für Mixed-Curler

Stefanie Berset und Philipp Hösli haben an der Mixed-Curling-WM in Genf am Mittwoch die dritte Niederlage im siebten Spiel kassiert. Das Schweizer Duo unterlag Italien klar mit 4:8. Bereits im dritten End schufen die Italiener mit einem Viererhaus die vorentscheidende Differenz. Nach einem weiteren Dreierhaus im 6. End war die Partie für die Schweizer gelaufen. Die letzten beiden Gruppenspiele bestreiten Berset/Hösli am Donnerstag gegen Finnland und Kanada. Die besten 3 Teams der Gruppen A und B qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Zurzeit belegt die Schweiz nur den geteilten 4. Rang.

Zwei Curling-Spieler in roten Trikots mit Schweizer Flaggen im Hintergrund.
Legende: Drohen die K.o.-Phase zu verpassen Stefanie Berset und Philipp Hösli. KEYSTONE/Martial Trezzini

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)