Legende: Neuer Partner Adrian Heidrich (rechts) spannt neu mit Yves Haussener zusammen. Keystone/Peter Schneider

Beachvolleyball: Neue Duos bekannt

Bei den Männern gibt es für das neue Jahr einige Veränderungen. So bleibt lediglich das Duo Marco Krattiger/Leo Dillier bestehen. Als neues Team treten Julian Friedli/Jonathan Jordan auf. Zudem spannen Adrian Heidrich und Yves Haussener zusammen. Bei den Frauen waren die Teams bereits seit dem vergangenen Jahr bekannt. Anouk und Zoé Vergé-Dépré bestreiten ihre zweite gemeinsame Saison. Derweil kehren Joana Mäder und Nina Brunner aus ihrer Babypause zurück. Brunner spielt in der kommenden Saison wieder mit Tanja Hüberli, während Mäder gemeinsam mit Leona Kernen das dritte Frauenteam bildet.

Wasserball: Kanterniederlage bei langersehnter EM-Rückkehr

Im vergangenen Juni qualifizierten sich die Schweizerinnen erstmals seit über 30 Jahren wieder für eine EM-Endrunde. Am Montag erwies sich Israel im Auftaktspiel als zu starker Gegner. Die Schweiz musste sich im portugiesischen Funchal deutlich mit 9:24 geschlagen geben. Der Aussenseiter bezahlte vor allem in der ersten Halbzeit, welche mit 1:16 endete, Lehrgeld. Das dritte und vierte Viertel gestalteten die Schweizerinnen jeweils ausgeglichen.