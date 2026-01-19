Legende: Etappen- und Gesamtsiegerin Noemi Rüegg. IMAGO / Sirotti

Rad: Rüegg gewinnt in Australien

Noemi Rüegg startet erneut optimal in die Rad-Saison. Die Zürcherin gewinnt im Rahmen der World Tour wie im Vorjahr die Tour Down Under in Australien. Die 24-jährige Rüegg sorgte in der dritten und letzten Etappe auf überzeugende Art für die Wende zu ihren Gunsten. Sie gewann das über 126 Kilometer von Norwood nach Campbelltown führende Teilstück vor Mavi Garcia und entschied mit elf Sekunden Vorsprung auf die Spanierin auch die Gesamtwertung für sich. Nach zwei Etappen hatte die Olympia-Siebte des Strassenrennens der Spiele im vorletzten Jahr in Paris auf Platz 3 gelegen.