Legende: Überraschender Ironman-Weltmeister Casper Stornes. IMAGO Matthias Wjst

Triathlon: Norwegen triumphiert in Nizza

Die Ironman-Weltmeisterschaft der Männer in Nizza verkam zu norwegischen Festspielen. Als überraschender Sieger ging Casper Stornes hervor. Der 28-Jährige, der zuvor noch nie ein Ironman-Rennen gewonnen hatte, triumphierte nach 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,2 km Laufen in der Streckenrekordzeit von 7:51:36 Stunden vor seinen Landsmännern Gustav Iden und Olympiasieger Kristian Blummenfelt. Beide durften sich auch schon Ironman-Weltmeister nennen. Die Frauen küren ihre Weltmeisterin am 11. Oktober auf Hawaii. Das Rennen auf Big Island wird in diesem Jahr noch als eigenständige Veranstaltung ausgetragen, bevor Männer und Frauen ab 2026 wieder gemeinsam starten sollen.

Triathlon: Briffod in Karlsbad auf Rang 5

Adrien Briffod hat beim Event der Triathlon-WM-Serie in Karlsbad (CZE) den starken fünften Rang belegt. Der Waadtländer absolvierte die 1,5 km Schwimmen, 40,8 km Radfahren und 10 km Laufen in 1:49:52 Stunden. Auf Sieger Henry Graf aus Deutschland fehlte eine halbe Minute. Bei den Frauen ging der Sieg an die Britin Beth Potter. Das einzige Schweizer Resultat lieferte Nora Gmür auf Rang 24.

Curling: Team Tirinzoni reüssiert in Basel

Das Team um Skip Slivana Tirinzoni hat sich den Sieg am Women's Masters Basel gesichert. Dies mit einem 7:3-Sieg im Final gegen die italienische Equipe um Skip Stefania Constantini. Das Team Tirinzoni wurde im ganzen Turnier kaum ernsthaft gefordert und hatte alle Spiele klar für sich entschieden.