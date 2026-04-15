Legende: Klare Angelegenheit Nyon gibt in Freiburg den Ton an. Keystone/Jean-Christophe Bott

Basketball: Nyon mit Break zum Finalauftakt

Nyons Basketballerinnen sind mit einem überraschend klaren 82:70-Auswärtssieg in die Playoff-Finalserie gegen Elfic Fribourg gestartet. Die Titelverteidigerinnen legten einen Blitzstart hin und führten zwischenzeitlich mit 11 Punkten Vorsprung, bei Spielmitte präsentierte sich das Score aber wieder ausgeglichen (36:37). Im dritten Viertel sorgten die Waadtländerinnen mit 13 Punkten in Folge dann für die Vorentscheidung. Näher als auf 8 Punkte kamen die Freiburgerinnen, welche die Qualifikation mit nur einer Niederlage als erste abgeschlossen hatten, nicht mehr heran. Spiel 2 der Best-of-5-Serie findet am Sonntag (16:00 Uhr im Livestream) erneut in Freiburg statt.

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