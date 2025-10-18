Legende: 13. WM-Medaille auf der Bahn Flurina Rigling. imago images/SW Pix

Para-Cycling: Rigling holt WM-Gold

Die Zürcherin Flurina Rigling hat an der Bahn-WM in Rio de Janeiro erstmals den Weltmeistertitel im Scratch gewonnen. Die 29-jährige Para-Cyclerin setzt sich in einem taktisch starken Rennen über 10 Kilometer im Sechserfeld durch. Hinter Flurina Rigling belegte Maike Hausberger aus Deutschland Rang 2, Bronze ging an die Weltmeisterin im Zeitfahren, Sabrina Custódia da Silva aus Brasilien. Dasselbe Trio stand bereits im 1-Kilometer-Zeitfahren am Donnerstag auf dem Podest, Rigling hatte die Silbermedaille geholt.