Legende: Glänzte einmal mehr bei Titelkämpfen Flurina Rigling (links). SWpix.com

Para-Cycling: Rigling mit 12. Bahnrad-WM-Medaille

Die Zürcher Para-Cycling-Fahrerin Flurina Rigling hat am ersten Tag der Bahn-Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro die Silbermedaille im Kilometer-Zeitfahren gewonnen. Die 29-Jährige verpasste mit einer Zeit von 1:20,299 Minuten den Weltrekord um nur 27 Hundertstel. Diesen toppte dafür die neue Weltmeisterin Sabrina Custodia da Silva aus Brasilien (1:20,020). Bronze ging an die Deutsche Maike Hausberger. Für Rigling ist es bereits die zwölfte WM-Medaille auf der Bahn seit ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2022. Bis am Sonntag hat die Zürcherin in drei weiteren Disziplinen Medaillenchancen.