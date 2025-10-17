 Zum Inhalt springen

Para-Cyclerin Rigling holt in Rio WM-Silber auf der Bahn

17.10.2025, 10:34

Drei Radfahrerinnen mit Medaillen auf einem Podium.
Legende: Glänzte einmal mehr bei Titelkämpfen Flurina Rigling (links). SWpix.com

Para-Cycling: Rigling mit 12. Bahnrad-WM-Medaille

Die Zürcher Para-Cycling-Fahrerin Flurina Rigling hat am ersten Tag der Bahn-Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro die Silbermedaille im Kilometer-Zeitfahren gewonnen. Die 29-Jährige verpasste mit einer Zeit von 1:20,299 Minuten den Weltrekord um nur 27 Hundertstel. Diesen toppte dafür die neue Weltmeisterin Sabrina Custodia da Silva aus Brasilien (1:20,020). Bronze ging an die Deutsche Maike Hausberger. Für Rigling ist es bereits die zwölfte WM-Medaille auf der Bahn seit ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2022. Bis am Sonntag hat die Zürcherin in drei weiteren Disziplinen Medaillenchancen.

