Legende: Traf gegen Schweden zweimal Isabelle Gerig. (Archiv) SWISS UNIHOCKEY/FABIAN TREES

Unihockey: Schweizerinnen düpieren Schweden

Den Schweizer Unihockeyanerinnen ist der Auftakt zur Euro Floorball Tour in Chur vollauf geglückt: Das Team von Trainer Oscar Lundin schlug Schweden mit 5:4. Wie speziell dieser Sieg ist, verrät ein Blick in die Statistik. Es ist erst das 2. Mal, dass die Schweizerinnen gegen «Tre Kronor» gewinnen konnten. Die Siegpremiere gegen den Rekordweltmeister liegt 20 Jahre zurück. Das 2. Tor von Kapitänin Isabelle Gerig zum 5:3 bedeutete die Vorentscheidung (56.). Schweden glückte zwar noch das 4:5 (59.), am Schluss jubelten jedoch die Schweizerinnen.

Para-Cycling: Rigling mit 12. Bahnrad-WM-Medaille

Die Zürcher Para-Cycling-Fahrerin Flurina Rigling hat am ersten Tag der Bahn-WM in Rio de Janeiro die Silbermedaille im Kilometer-Zeitfahren gewonnen. Die 29-Jährige verpasste mit einer Zeit von 1:20,299 Minuten den Weltrekord um nur 27 Hundertstel. Diesen toppte dafür die neue Weltmeisterin Sabrina Custodia da Silva aus Brasilien (1:20,020). Bronze ging an die Deutsche Maike Hausberger. Für Rigling ist es bereits die 12. WM-Medaille auf der Bahn seit ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2022.