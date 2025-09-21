Legende: In Singapur in Form Nora Meister. Jasmin Honold

Para-Schwimmen: Meister sorgt für erste Schweizer WM-Medaille

Erfolgreicher Auftakt für die Schweizer Delegation an den Para-Schwimm-WM in Singapur: Nora Meister sorgt am ersten Wettkampftag für die erste Schweizer Medaille. Die Aargauerin gewann mit einer Zeit von 1:24,47 Minuten über 100 m Rücken Silber. Meister musste sich einzig der Chinesin Yuyan Jiang geschlagen geben, die das Rennen mit fast vier Sekunden Vorsprung dominierte. Bronze ging an die Ukrainerin Anna Hontar. Für die 22-jährige Meister ist es bereits die dritte WM-Medaille im Rückenschwimmen nach ihren Podestplätzen 2019 in London und 2022 in Madeira.

Beachvolleyball: Team «Zouk» unterliegt den Olympiasiegerinnen

Für Anouk und Zoé Vergé-Dépré haben beim Elite16-Turnier im brasilianischen Küstenort João Pessoa die Viertelfinals Endstation bedeutet. Die Berner Schwestern waren beim 10:21, 9:21 gegen das einheimische Duo Ana Patricia/Duda, die Olympiasiegerinnen von Paris, chancenlos. Für das Team «Zouk» steht nächsten Donnerstag in Rio de Janeiro das nächste Turnier der höchsten Kategorie an. Der Höhepunkt der Saison 2025 folgt Mitte November mit der WM in Australien.



