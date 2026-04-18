Handball: Pfadi setzt sich durch

Pfadi Winterthur hat sich im Playoff-Viertelfinal gegen St. Otmar St. Gallen mit 3:1 Siegen durchgesetzt und steht im Halbfinal. Die Winterthurer gewannen Spiel 4 in der Kreuzbleiche mit 28:26. Das Duell war von Beginn an sehr ausgeglichen und umkämpft. Zur Halbzeit hatte es 14:14 gestanden, im 2. Durchgang kam St. Otmar vom 16:19 zum 19:19 zurück. Erst gegen Ende des Spiels konnte Pfadi entscheidend davonziehen. Damit stehen die Top 4 aus der Qualifikation in den Halbfinals: Kadetten Schaffhausen duelliert sich mit dem BSV Bern, Kriens-Luzern trifft auf Pfadi Winterthur.

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Schwimmen: Rasmussen brilliert in Sursee

Gaia Rasmussen verbesserte bei den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Sursee ihren eigenen Schweizer Rekord über 200 m Rücken im 25-m-Becken. Die 22-jährige Genferin schlug nach 2:07,11 Minuten an und unterbot damit die Bestmarke, die sie ein Jahr zuvor bei demselben Wettkampf aufgestellt hatte, um 11 Hundertstel.

Unihockey: Playoff-Finals stehen

Im Playoff-Final der Frauen kommt es zum Duell zwischen dem Quali-Sieger und dem Serienmeister: Die Wizards Bern Burgdorf treffen auf die Kloten-Dietlikon Jets. Beide Teams führten in Spiel 6 ihrer jeweiligen Halbfinalserien (Best of 7) die Entscheidung herbei. Bern Burgdorf gewann im Derby gegen Emmental Zollbrück auswärts 3:1, Kloten-Dietlikon fuhr zuhause gegen Zug United einen 6:4-Erfolg ein. Bei den Männern steht die Finalaffiche seit Freitag fest: Rychenberg Winterthur bekommt es mit dem amtierenden Meister Zug United zu tun.

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