Legende: Schrammte hauchdünn am Jackpot vorbei Martin Fuchs. Keystone/Gian Ehrenzeller

Reiten: Fuchs verpasst Sieg um 42 Hundertstel

Martin Fuchs hat mit Conner Jei den Sieg beim mit 500'000 Euro dotierten Grand Prix des Fünfsterne-CSIO von La Baule im Stechen knapp verpasst. Der Zürcher musste sich an der französischen Atlantikküste nur dem Italiener Piergiorgio Bucci mit Hantano geschlagen geben. Fuchs und Bucci blieben als einzige der sieben Reiter im Stechen fehlerfrei, der Schweizer absolvierte den Parcours aber 42 Hundertstel langsamer.

Kanu: Marx in Augsburg auf dem Podest

Die Berner Kanutin Alena Marx hat es zwei Wochen nach ihrem ersten Weltcupsieg in Slowenien auch in Augsburg auf das Podest geschafft. Die 25-jährige amtierende Weltmeisterin und Doppel-Europameisterin von 2024 wurde hinter der Tschechin Tereza Kneblova und der Amerikanerin Evy Leibfarth Dritte.