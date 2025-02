Legende: In formidabler Frühform Noè Ponti. Keystone/Patrick B. Krämer (Archiv)

Schwimmen: Ponti in Dubai über 50 m Schmetterling unschlagbar

Noè Ponti hat das Wettkampfjahr mit einer Top-Zeit lanciert. In Dubai stellte er bei seinem ersten Wettkampf des Jahres im Final über 50 m Schmetterling in 22,83 Sekunden Weltbestleistung auf. Der 23-jährige Tessiner blieb somit 18 Hundertstelsekunden über seinem nationalen Rekord, den er im April 2024 an den Schweizer Meisterschaften in Uster aufgestellt hatte.

American Football: Prominente Verstärkung für Mercenaries

Die Helvetic Mercenaries, die Schweizer Vertretung in der europäischen American-Football-Liga ELF, haben einen ehemaligen NFL-Spieler verpflichtet. Passempfänger Keelan Cole stösst zu den «Söldnern». Der 31-Jährige spielte sechs Saisons in der amerikanischen National Football League und kam zwischen 2017 und 2022 auf 93 Einsätze. Vier Spielzeiten absolvierte der Wide Receiver für die Jacksonville Jaguars, je eine für die New York Jets und die Las Vegas Raiders. Dabei kam er auf insgesamt 14 Touchdowns.