Legende: Die Konkurrenz hat das Nachsehen Noè Ponti zeigt sich in China in toller Frühform. Lintao Zhang/Getty Images

Schwimmen: Ponti mit Doppelsieg in China

An den China Swimming Open sicherte sich Noè Ponti am Samstag über 100 m Schmetterling den Sieg. In 51,01 s setzte er sich vor Thomas Ceccon (51,43 s) und dem Chinesen Fang Xu (51,47 s) durch. Mit dieser Zeit verbesserte Ponti seine Saisonbestleistung. Auch über 50 Meter Schmetterling war Ponti nicht zu schlagen. Am Sonntag gewann er das Finalrennen in 22,97 s und blieb damit erstmals in dieser Saison unter der 23-Sekunden-Marke. In einem hochklassigen Feld verwies er unter anderem Kyle Chalmers (23,00 s) und Thomas Ceccon (23,01 s) auf die Plätze zwei und drei.

Reiten: Schweizer brillieren nicht

Im mit 700'000 Euro dotierten Nationenpreis des CSIO von Ocala, Florida, hat die Schweiz als 9. die Qualifikation für den 2. Umgang verpasst. Nur die Equipe der USA räumte den Parcours noch mehr ab als die Schweizer. Dem Quartett mit Edouard Schmitz (auf van't Naastveldhof/16 Fehlerpunkte), Dominik Fuhrer (Ghost/12), Barbara Schnieper (Canice/4) und Beat Mändli (Quintana/8) gelang kein fehlerfreier Ritt. In der League of Nations belegt die Schweiz nach 2 von 4 Springen und den Rängen 4 (Abu Dhabi) und 9 den 7. Zwischenrang.