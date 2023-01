Raess brilliert an Hallen-Meeting in Boston

Legende: Lief nur bei seinem Schweizer Rekord schneller Jonas Raess. Keystone/Anthony Anex

Der Schweizer Langstreckenläufer Jonas Raess glänzte am Hallen-Meeting in Boston. Der 28-Jährige des LC Regensdorf liess über 5000 m namhafte Gegner hinter sich und wurde in 13:10,96 Minuten Dritter. Einzig bei seinem im letzten Jahr gleichenorts aufgestellten Schweizer Rekord (13:07,95) lief Raess über diese Distanz Indoor noch schneller.

Hüberli/Brunner in Doha im Viertelfinal

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner hat am Finalturnier der Pro Tour in Doha die direkte Halbfinal-Qualifikation knapp verpasst. Die Europameisterinnen von 2021 feierten am Samstag in ihrem vierten Gruppenspiel gegen die Brasilianerinnen Barbara/Carol zwar den dritten Sieg, dies reichte jedoch nicht, um noch an den punktgleichen Niederländerinnen Katja Stam/Raisa Schoon vorbeizuziehen. Weil sich nur die beiden Gruppensieger direkt für die Halbfinals qualifizieren, müssen Hüberli/Brunner den Umweg über den Viertelfinal nehmen. Dort treffen sie am Samstagnachmittag auf die Olympia-Zweiten Taliqua Clancy/Mariafe Artacho aus Australien.