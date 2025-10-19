Legende: Holt erneut Gold Flurina Rigling. IMAGO / SW Pix

Para-Cycling: Sprint-Gold für Rigling

Am dritten Tag der Bahn-WM in Rio hat die Zürcher Para-Cyclerin Flurina Rigling die dritte Medaille für die Schweiz geholt. Einen Tag nach dem WM-Titel im Scratch war Rigling im Velodrom von Rio de Janeiro erneut nicht zu stoppen. Im 200-Meter-Sprint hatte sich Rigling mit der schnellsten Zeit für den Final der besten drei Fahrerinnen qualifiziert, in dem sie schliesslich nachdoppelte. Im Final, der über einen Kilometer ausgetragen wurde, zog Rigling das Tempo früh an, um sich als Ausdauerathletin auf der kurzen Distanz die bestmöglichen Chancen zu verschaffen. Auf den vier Bahnrunden schafften es Sabrina Custodia da Silva und Maike Hausberger nicht, die Schweizerin zu überholen.

Unihockey: Schweizerinnen trotz Niederlage mit Turniersieg

Die Schweizer Unihockeyanerinnen haben zum Abschluss der Euro Floorball Tour in Chur eine Niederlage kassiert. Die Schweiz unterlag Tschechien mit 4:5 nach Penaltyschiessen. Seraina Fitzi gelang der Ausgleich zum 4:4 in der letzten Minute, als die Schweiz anstelle der Torhüterin eine 6. Feldspielerin auf dem Platz hatten. Im Shootout scheiterten Fitzi und Céline Stettler mit ihren Versuchen. Trotz der Niederlage konnte sich die Schweiz dank den Siegen über Schweden und Finnland den Turniersieg sichern. «Wir können extrem stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Endlich haben wir wieder einmal Schweden geschlagen und haben auch gegen Finnland gewonnen», sagte Torhüterin Lara Heini.