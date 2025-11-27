Legende: Der internationale Judoverband geht einen eigenen Weg Russische Sportlerinnen und Sportler starten nicht mehr unter neutraler Flagge. imago images/Zuma Press

Judo: Verband hebt neutralen Status russischer Athleten auf

Russische Judoka dürfen bei internationalen Wettkämpfen künftig wieder unter ihrer Nationalflagge antreten und werden dabei auch ihre Nationalhymne hören. Dies teilte der Internationale Judo-Verband (IJF) am Donnerstag mit. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 war ein neutraler Status verhängt worden. Dieser wurde nun aufgehoben, obwohl der russische Angriffskrieg unverändert andauert. Bereits zuvor war Belarus im Judo wieder integriert worden.