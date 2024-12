Schach: Mursin übertölpelt die Favoriten – Kosteniuk 6.

Der russische Teenager Wolodar Mursin ist neuer Weltmeister im Schnellschach. Der 18-Jährige blieb in New York in der offenen Kategorie in seinen 13 Partien ungeschlagen (7 Siege, 6 Remis) und kürte sich zum zweitjüngsten Schnellschach-Weltmeister der Geschichte. Für das Turnier war er lediglich als Nummer 59 gesetzt. Titelverteidiger Magnus Carlsen hatte sich zuvor nach einem Streit um die Kleiderordnung zurückgezogen. Der Schweizer Gabriel Gähwiler musste sich mit 5 Punkten und Platz 155 begnügen. Bei den Frauen gewann die Inderin Humpy Koneru ihren 2. Titel nach 2019. Die 37-Jährige holte 8,5 Punkte aus 11 Partien. Die Schweizerin Alexandra Kosteniuk kam mit 8 Punkten auf den starken 6. Platz.