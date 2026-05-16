Legende: In Tuchfühlung mit der Spitze Scottie Scheffler. Imago/Icon Sportswire

Golf: Scheffler rutscht auf Zwischenrang 9

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat seine Führung an der 108. PGA Championship in der Nähe von Philadelphia am zweiten Tag verloren. Der Vorjahressieger spielte am Freitag eine 71er-Runde (1 Schlag über Par) und fiel damit auf den geteilten neunten Zwischenrang zurück. Auf die führenden US-Amerikaner Alex Smalley und Maverick McNealy fehlen Scheffler zwei Schläge. Masters-Sieger Rory McIlroy verbesserte sich nach seinem Fehlstart dank einer starken 67er-Runde auf den geteilten 30. Rang.