Schlumpf überzeugt beim Halbmarathon in New York

Legende: Starke Leistung Von Fabienne Schlumpf KEYSTONE/Jean-Christophe Bott/Archiv

Leichtathletik: Schlumpf starke 15.

Fabienne Schlumpf beendete den stark besetzten Halbmarathon in New York als sechstbeste Europäerin auf Platz 15. Mit 1:11:35 Stunden war die 34-jährige Zürcher Oberländerin auf dem welligen Kurs 46 Sekunden schneller als beim 8. Rang vor einem Jahr. Die Form stimmt also für die am 12./13. April stattfindenden Strassenlauf-Europameisterschaften in Brüssel, wo Schlumpf erneut über 21,1 km antreten wird. Ihr Schweizer Rekord im Halbmarathon steht seit vier Jahren bei 1:08:27 Stunden.