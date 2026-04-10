Schiessen: Weltcup-Podestplatz für Emely Jäggi

Emely Jäggi, zweifache WM-Silbermedaillengewinnerin in Kairo im Vorjahr, ist der Auftakt in die Weltcup-Saison der Schützinnen nach Mass geglückt. Die 17-jährige Solothurnerin belegte im spanischen Granada im Dreistellungsmatch über 50 m, der Königsdisziplin, Rang 3. Mit 350,1 Punkten musste Jäggi einzig dem deutschen Duo Anna Janssen (362,9) und Nele Stark (361,5) den Vortritt lassen. Janssen stellte mit ihrer Punktzahl einen Weltrekord auf. Jäggis Schwester Vivien klassierte sich auf dem guten 5. Rang.

Unihockey: Metzger tritt aus Nati zurück

Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels im vergangenen Dezember verabschiedet sich Nina Metzger aus dem Schweizer Nationalteam. Die 30-jährige Stürmerin bestritt insgesamt 45 Länderspiele für die Schweiz und verbuchte dabei 16 Tore und 8 Assists. Ihrem Klub Kloten-Dietlikon bleibt Metzger noch mindestens eine Saison erhalten. Ihren Vertrag verlängerte sie um ein weiteres Jahr.