Schwingen: Zwangspause für Giger

Samuel Giger muss vorerst pausieren. Wie der 13-fache Bergfestsieger in den sozialen Medien mitteilte, erlitt er im Training eine Verletzung an der Schulter. Deshalb müsse Giger «die nächsten Schwingfeste schweren Herzens absagen». Giger, im Vorjahr im Schlussgang des ESAF, hatte seine Teilnahme in nächster Zeit für den Stoos-Schwinget (14.6.), das Nordostschweizer (28.6.) und das Bernisch-Kantonale Schwingfest (5.7.) angekündigt. Wie lange der Thurgauer genau ausfällt, liess er offen. Giger kündigte jedoch an: «Mein grosses Saisonziel bleibt dabei unverändert: der Kilchberger-Schwinget 2026.» Dieser steigt am 5. September.