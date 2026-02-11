Legende: Sind auf Kurs Ilaria Olgiati-Renggli und Cynthia Mathez. Swiss Paralympic

Para-Badminton: Mathez/Olgiati-Renggli stehen im WM-Halbfinal

Cynthia Mathez und Ilaria Olgiati-Renggli haben an der Para-Badminton-WM in Bahrain eine Medaille auf sicher. Das Schweizer Spitzenduo erreichte durch einen Zweisatzsieg gegen das indische Top-Paar Alphia James/Pallavi Kaluvehalli die Halbfinals und gewinnt damit im Minimum Bronze. Dank dem 21:11, 21:13 sind die Europameisterinnen die einzigen Europäerinnen in den Medaillen, nebst zwei Paaren aus China und einem Duo aus Thailand. Im Halbfinal treffen Mathez/Olgiati-Renggli am Donnerstag auf Liu Yu Tong/Yin Meng Lu, die Paralympics-Goldmedaillengewinnerinnen aus China. Die beiden Halbfinal-Verlierer gewinnen beide Bronze.