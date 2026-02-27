Basketball: Nati unterliegt Bosnien-Herzegowina

Die Schweizer Basketballer haben auch das 3. Spiel im Rahmen der WM-Quali verloren. Im Duell mit Bosnien-Herzegowina unterlag die Nati auswärts mit 60:84. Einen ersten Rückschlag hatten die Schweizer bereits in der 1. Minute zu verkraften. Paul Gravet stürzte unglücklich auf das Handgelenk und musste vom Parkett. Bis zum Stand von 9:9 konnte die Nati das Spielgeschehen ausgeglichen gestalten, dann zog das Heimteam davon. Bester Schweizer Skorer war Alexander Schumacher mit 19 Punkten. Das Team von Assistenztrainer Dimitrios Menoudakos – Headcoach Ilias Papatheodorou erhielt von seinem Klub keine Freigabe – erhält bereits in drei Tagen Gelegenheit zur Revanche. Am Montag trifft die Nati in Kriens erneut auf das Team aus dem Balkan. Die zwei letzten Quali-Partien finden Anfang Juli statt.