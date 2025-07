Legende: Sorgten für das nächste Schweizer Edelmetall Menia Bentele und Annique Niederhauser. imago images/Beautiful Sports

University Games: Gold für die Schweiz im Beachvolleyball

Nächstes Schweizer Gold an den University Games in Rhein-Ruhr nach Speerwerfer Simon Wieland am Freitag: Menia Bentele und Annique Niederhauser triumphierten im Beachvolleyball der Frauen. Im Final bezwangen die beiden Schweizerinnen das niederländische Duo Negenman/Hogenhout mit 21:18, 19:21, 15:5. Nach 2 ausgeglichenen Sätzen gingen die Schweizerinnen im 3. Umgang dank starken Services von Bentele mit 8:0 in Führung und liessen sich diese bis zum Ende nicht mehr nehmen.