Legende: Bleibt im EM-Achtelfinal hängen Alexis Bayard (r.). Imago/ZUMA Press

Fechten: Kein Schweizer EM-Exploit

Die Schweizer Degenfechter haben an den Europameisterschaften in Antony (FRA) die Medaillenränge im Einzel klar verpasst. Keiner kam beim Turnier in der Stadt südlich von Paris über die Achtelfinals hinaus. Alexis Bayard und Sven Vineis gewannen nach einem Freilos in der 1. Runde zwei Gefechte, ehe sie in den Achtelfinals ausschieden. Der frühere EM-Dritte Bayard unterlag dem Belgier Neisser Loyola, Vineis dem Israeli Yonatan Cohen. Letzterer hatte zuvor bereits Lucas Malcotti eliminiert. Für Ian Hauri, den EM-Bronzemedaillengewinner von 2024, bedeuteten die Sechzehntelfinals Endstation.