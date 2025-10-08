Legende: Empfangen einen Yellow-Cup-Neuling Die Schweizer Handballer, hier mit Samuel Zehnder. Keystone/Ennio Leanza.

Handball: Gegner für EM-Hauptprobe bekannt

Vom 8. bis 10. Januar findet in Winterthur die 52. Ausgabe des Yellow Cups statt. Am traditionsreichen Vierländerturnier nehmen 2026 die Ukraine, Nordmazedonien und Yellow-Cup-Neuling Bahrain teil. Nach der letztjährigen Ausgabe im Zeichen der WM-Vorbereitung dient der kommende Yellow Cup erneut als ideale Generalprobe für die nur wenige Tage später beginnende EM in Dänemark, Schweden und Norwegen. Die Schweizer Handballer tragen ihre Vorrundenspiele in Oslo aus und treffen ab dem 16. Januar auf die Färöer, Slowenien und Montenegro.