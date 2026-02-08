 Zum Inhalt springen

Weitere Sport-News Schweizer Judoka Fohouo erreicht in Paris den 2. Platz

08.02.2026, 20:15

Judoka im blauen Gi jubelt nach Kampf vor Publikum.
Legende: Kämpfte sich in Paris auf den beachtenswerten 2. Rang April Fohouo. Imago/Alexandre Martins

Judo: Fohouo erst im Final bezwungen

April Fohouo, die Nummer 25 der Weltrangliste, hat beim Grand Slam in Paris in der Kategorie bis 70 kg Rang 2 erreicht. Die 20-jährige Waadtländerin musste sich erst im Final der Ungarin Szofi Ozbas geschlagen geben. Fohouo hatte schon im vergangenen Jahr ihr grosses Potenzial unterstrichen, als sie an der U21-WM in Lima die Goldmedaille gewann – ein historischer Erfolg im Schweizer Judo. Die 26-jährige Gioia Vetterli, die Nummer 53 der Weltrangliste, zeigte mit dem 7. Rang ebenfalls eine starke Leistung. Der Grand Slam in Paris ist eines der prestigeträchtigsten Turniere im internationalen Kalender.

