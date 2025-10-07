Legende: Wurde ihrer Favoritenrolle gerecht April Fohouo. (Archiv) Keystone/EPA/TIBOR ILLYES HUNGARY OUT

Judo: Fohouo wird erste Schweizer U21-Weltmeisterin

April Fohouo hat sich in Lima zur U21-Weltmeisterin im Judo gekrönt. Die Waadtländerin setzte sich im Final gegen die Serbin Aleksandra Andric nach weniger als einer Minute durch und sicherte sich damit die Goldmedaille. Fohouo, die als Weltnummer 1 ihrer Altersstufe und somit als Favoritin in das Turnier startete, ist die erste Schweizerin, die sich Junioren-Weltmeisterin nennen darf. Bei der Elite blickt die 20-jährige Waadtländerin bereits auf eine EM-Teilnahme zurück.

Para-Schiessen: Amacker holt EM-Silber

Der Zürcher Pistolenschütze Stefan Amacker hat an den Para-Europameisterschaften im kroatischen Osijek mit der fünfschüssigen Standardpistole (P5, 10 m) die Silbermedaille geholt. Nach einem schwierigen Start in der ersten Serie folgte in den letzten drei Umgängen eine Aufholjagd. Der Zürcher erzielte insgesamt 358 Punkte. Für Amacker ist es die erste EM-Medaille seiner Karriere.