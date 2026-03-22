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22.03.2026, 08:30

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Reiter beim Springreiten über Hindernis.
Legende: Konnte nicht über sich hinauswachsen Edouard Schmitz auf van't Naastveldhof. IMAGO / STEINSIEK.CH

Reiten: Schweizer brillieren nicht

Im mit 700'000 Euro dotierten Nationenpreis des CSIO von Ocala, Florida, hat die Schweiz als 9. die Qualifikation für den 2. Umgang verpasst. Nur die Equipe der USA räumte den Parcours noch mehr ab als die Schweizer. Dem Quartett mit Edouard Schmitz (auf van't Naastveldhof/16 Fehlerpunkte), Dominik Fuhrer (Ghost/12), Barbara Schnieper (Canice/4) und Beat Mändli (Quintana/8) gelang kein fehlerfreier Ritt. Mändli bestritt den ersten Nationenpreis seit 5 Jahren. In der League of Nations belegt die Schweiz nach 2 von 4 Springen und den Rängen 4 (Abu Dhabi) und 9 den 7. Zwischenrang.

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