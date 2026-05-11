Schiessen: Schweiz gewinnt EM-Bronze

Das Schweizer Trio mit Jan Lochbihler, Christoph Dürr und Fabio Wyrsch hat an der EM im kroatischen Osjek im Gewehr-Dreistellungs-Wettkampf über 50 m die Bronzemedaille gewonnen. Die Schweizer setzten sich im kleinen Final mit 17:11 gegen Polen durch. Gold ging an die Equipe aus Norwegen vor dem Trio aus Tschechien.

Volleyball: Pause für Storck

Schlechte Nachrichten für Maja Storck und die Schweizer Volleyball-Nati der Frauen. Die Starspielerin muss aufgrund einer Ellbogenverletzung eine Pause einlegen und steht damit der Schweiz im Sommer in den Partien der European League nicht zur Verfügung. Im Rahmen der European League bestreiten die Schweizerinnen im Juni 3 Miniturniere. Eines dieser Turniere findet in der Pilatus Arena in Kriens (12.-14. Juni) statt, wo die Schweiz auf Georgien und Österreich trifft.