Legende: Zur Seglerin des Jahres gewählt Justine Mettraux. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Segeln: Mettraux wird ausgezeichnet

Grosse Ehre für die Genfer Seglerin Justine Mettraux: Die 29-Jährige ist im irischen Dun Laoghaire zur Seglerin des Jahres ausgezeichnet worden. Das Publikum und die Jury ehrten Mettraux damit für ihren 8. Platz bei der Vendée Globe, der berüchtigten härtesten Einhandregatta der Welt. Die Schweizerin umrundete bei der 10. Ausgabe des Rennens die Erdkugel in 76 Tagen, einer Stunde und 36 Minuten, womit sie die schnellste Frau war. Bei den Männern wird der Franzose Charlie Dalin, Sieger ebendieser Vendée Globe, zum besten Segler des Jahres gewählt.