Legende: In Uster nicht zu schlagen Maël Allegrini. Keystone/Patrick B. Kraemer/Archiv

Schwimmen: Allegrini schwimmt über 50 m Brust zu Rekord

Maël Allegrini hat an den Schweizer Meisterschaften in Uster auf der Kurzbahn einen Schweizer Rekord über 50 m Brust aufgestellt. Der 24-jährige Waadtländer siegte in 26,72 Sekunden und unterbot die bisherige Bestmarke von Martin Schweizer, die er im Jahr 2014 in Doha aufgestellt hatte, um 8 Hundertstel. Im Juli hatte Allegrini sich an den World University Games bereits die nationale Bestzeit auf der Langbahn gesichert. Gian-Luca Gartmann auf Rang 2 egalisierte in 26,80 Sekunden die ehemalige Rekordzeit von Schweizer. Am Freitag hatte Angelina Patt die Titelkämpfe mit einem Schweizer Rekord über 50 m Rücken lanciert.