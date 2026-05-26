Legende: Trifft mit seiner Pistole ins Schwarze Jason Solari. Archiv: Imago/Nordphoto

Schiesssport: Solari holt in München Silber

Jason Solari hat sich an der Weltspitze des Schiesssports behauptet. Der Tessiner holte beim ISSF-Weltcup in München über 10m mit der Pistole Silber. Dabei musste er sich im Final nach einer frühen 8,3 und dem zwischenzeitlichen letzten Platz zurückkämpfen. Beim Kampf um die Podestplätze gelang Solari im perfekten Moment eine 10,6, während sein Konkurrent nur eine 9,9 erzielte. Im Kampf um Gold hatte der 26-Jährige gegen den Koreaner Hong Suhyeon das Nachsehen. In der Qualifikation hatte Solari als Sieger brilliert.