Legende: In Ipsach nicht zu bezwingen Fabian Staudenmann. Keystone/Peter Schneider

Schwingen: Staudenmann bodigt Wüthrich

Fabian Staudenmann feierte in Ipsach eine Premiere. Im 7. Anlauf gewann der 26-jährige Berner erstmals das Seeländische Schwingfest. Im Schlussgang bezwang er den Emmentaler Überraschungsmann Jonas Wüthrich. Nach dreieinhalb Minuten setzte Staudenmann zum entscheidenden Wurf. Für den 25-jährigen Wüthrich wäre es der erste Kranzfestsieg gewesen, während der eineinhalb Jahre ältere Staudenmann nun bei 21 steht.

Golf: Scheffler rutscht auf Zwischenrang 9

Der Weltranglisten-1. Scottie Scheffler hat seine Führung an der 108. PGA Championship in der Nähe von Philadelphia am 2. Tag verloren. Der Vorjahressieger spielte eine 71er-Runde (1 Schlag über Par) und fiel auf den geteilten 9. Zwischenrang zurück. Auf die führenden US-Amerikaner Alex Smalley und Maverick McNealy fehlen Scheffler zwei Schläge.

Segeln: WM-Silber für Kite-Surfer Stragiotti

Erfolg für Gian Stragiotti an der WM im Kitesurfen vor Viana do Castelo (POR): Der 18-jährige Zürcher gewann in der olympischen Disziplin Formula Kite die Silbermedaille. Weltmeister wurde zum 3. Mal Max Maeder aus Singapur. Bronze ging an den Österreicher Valentin Bontus.