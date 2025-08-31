Legende: In Topform Max Studer (Archiv-Bild). Keystone/Anthony Anex

Triathlon: Studer in Istanbul top

Der Schweizer Triathlet Max Studer kürte sich in Istanbul zum Europameister über die olympische Distanz. Nach 1,5 km Schwimmen, 40 km auf dem Rad und 10 km Laufen distanzierte der 29-jährige Solothurner den zweitplatzierten Ungarn Bence Bicsak um 21 Sekunden. Zweitbester Schweizer war Sylvain Fridelance auf dem 27. Rang.

Orientierungslauf: Aebersold zum EM-Abschluss auf Platz 5

Die Schweizer Orientierungsläufer haben zum Abschluss der Europameisterschaften in Belgien die Medaillenränge verpasst. Im Einzel-Sprint in Lier klassierte sich Simona Aebersold als beste Schweizerin auf dem 5. Rang. Auf die Siegerin Pia Vik aus Norwegen verlor die enttäuschte Langdistanz-Weltmeisterin auf den 3,6 Kilometern 23 Sekunden. Natalia Gemperle lief als zweitbeste Schweizerin auf den 8. Platz. Bei den Männern war Tino Polsini als Achter der beste Schweizer. Der Sieg ging an den Franzosen Mathias Vallet.