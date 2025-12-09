Legende: Macht den nächsten Schritt in ihrer Karriere Chiara Tamburlini. Keystone/Urs Flüeler

Golf: Tamburlini steigt auf

Chiara Tamburlini hat sich eine Spielberechtigung für die LPGA Tour 2026, die bedeutendste Golf-Tour der Welt, gesichert. Der 15. Platz im Final der Qualifikationsserie in Alabama, USA, dürfte der St. Gallerin 15 bis 20 Starts auf der Tour ermöglichen. Tamburlini war vor zweieinhalb Jahren ins Profilager gewechselt und hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Nach drei Jahren nicht mehr auf der LPGA Tour ist Morgan Métraux. Die Waadtländerin, die die Saison ausserhalb der Top 100 beendet hat, verpasste die Quali.

Unihockey: Im WM-Viertelfinal wartet die Slowakei

Die Schweizer Frauen-Nati kennt ihren Gegner im WM-Viertelfinal. Beim Turnier in Tschechien (Brünn und Ostrava) bekommt es die Schweiz am Donnerstag um 19:30 Uhr mit der Slowakei zu tun. Die Slowakinnen, welche in der Gruppe B Rang 3 erreicht hatten, schlugen in der Playoff-Runde die Niederlande mit 11:4. Die Schweiz hatte das Viertelfinal-Ticket dank Rang 2 in Gruppe A auf direktem Weg gelöst. Das Team von Coach Oscar Lundin ist gegen die Slowakei in der Favoritenrolle. Gegen die Top-Teams Schweden und Finnland verloren die Slowakinnen in der Gruppenphase mit 1:15 und 4:13.

Resultate