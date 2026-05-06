Legende: Werden wir auch in Zukunft zusammen sehen Skip Yannick Schwaller, Sven Michel, Benoît Schwarz-van Berkel und Pablo Lachat-Couchepin (v.l.n.r.). Keystone/Jean-Christophe Bott

Curling: Team Schwaller bleibt unverändert

Olympia-Bronze in Cortina soll für das Curling-Team um Skip Yannick Schwaller noch nicht das Ende der Geschichte sein. Die Equipe, der noch Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin angehören, tritt auch in der kommenden Saison in unveränderter Besetzung an. «Dieses Team hat das Potenzial, seine bisherigen Resultate zu übertreffen», wird Schwaller zitiert. Die Formation spielt seit 2022 zusammen – und gewann seither neben Olympiabronze 3 EM- und 2 WM-Medaillen. Die WM 2026 verpasste das Team nach einer Niederlage im Final der Schweizer Meisterschaft gegen das Team Glarus um Skip Marco Hösli. Langfristig stehen für Schwaller & Co. die Winterspiele 2030 in den französischen Alpen im Fokus.

Para-Leichtathletik: Keine EM 2026

Im Jahr 2026 werden keine Leichtathletik-Europameisterschaften im Parasport stattfinden. Der Weltverband World Para Athletics beendete die Suche nach einem Ausrichter ohne Erfolg. Das nächste Grossereignis ist somit die WM vom 18. bis 27. Juni 2027 in Taschkent (UZB). Erstmals macht die grösste Einzelveranstaltung im Parasport Station in Zentralasien.