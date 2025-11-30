Basketball: Schweizer verlieren auch ihre 2. Partie

Die Schweizer Basketballer haben auch das 2. Spiel im Rahmen der WM-Quali verloren. In Freiburg resultierte ein 60:85 gegen die Türkei. Den Schweizern gelang es nicht, an die gute Leistung von vor 3 Tagen anzuknüpfen, als sie sich Serbien nur knapp mit 86:90 hatten beugen müssen. In Freiburg lag die Schweiz nach 2 Vierteln bereits mit 25:41 zurück. Der Schweizer Selim Fofana zeigte mit 17 Punkten eine starke Partie, von seinen Teamkollegen kam aber zu wenig Hilfe. Der nächste Gegner der Schweiz ist Bosnien-Herzegowina. Diese Partie findet aber erst Ende Februar 2026 statt.

Karate: Quirici verpasst 3. WM-Medaille

Für Elena Quirici hat die Karate-WM in Kairo mit einer Enttäuschung geendet. Im Kampf um eine der beiden Bronzemedaillen in der Kategorie Kumite bis 68 kg unterlag sie der Chilenin Anastasia Velozo 7:13. Tags zuvor war Quirici im Halbfinal an Janessa Michelle Fonseca aus Puerto Rico gescheitert. Für die 31-jährige Aargauerin wäre es nach Bronze 2012 und Silber 2023 die 3. WM-Medaille gewesen.