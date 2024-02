Legende: Blieben in Slowenien makellos Die Schweizer Unihockeyaner, hier mit Jan Bürki. Freshfocus/Claudio Thoma/Archiv

Unihockey: Schweiz gibt sich keine Blösse

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Männer hat auch das 4. und letzte Spiel am WM-Qualifikationsturnier in Skofja Loka für sich entschieden. Gegen Gastgeber Slowenien resultierte ein souveräner 13:2-Sieg. Die Qualifikation für die WM vom 7. bis 15. Dezember in Malmö hatte die Nati bereits mit dem 3. Sieg am Freitag perfekt gemacht.