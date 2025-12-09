Unihockey: Im WM-Viertelfinal wartet die Slowakei

Die Schweizer Frauen-Nati kennt ihren Gegner im WM-Viertelfinal. Beim Turnier in Tschechien (Brünn und Ostrava) bekommt es die Schweiz am Donnerstag um 19:30 Uhr mit der Slowakei zu tun. Die Slowakinnen, welche in der Gruppe B Rang 3 erreicht hatten, schlugen in der Playoff-Runde die Niederlande mit 11:4. Die Schweiz hatte das Viertelfinal-Ticket dank Rang 2 in Gruppe A auf direktem Weg gelöst. Das Team von Coach Oscar Lundin ist gegen die Slowakei in der Favoritenrolle. Gegen die Top-Teams Schweden und Finnland verloren die Slowakinnen in der Gruppenphase mit 1:15 und 4:13.

Resultate