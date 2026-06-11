Legende: Galt als Gigant der Seglerszene Charlie Dalin. Imago/PsnewZ

Segeln: Dalin verliert Kampf gegen den Krebs

Der französische Segler Charlie Dalin, Sieger der Vendée Globe 2024/25, ist im Alter von nur 42 Jahren einem Krebsleiden erlegen. «Mit tiefer Trauer geben meine Familie und ich den Tod meines Mannes Charlie Dalin bekannt, der nach langer Krankheit verstorben ist», teilte seine Frau Perrine Le Pape mit. Dalin hatte bereits während der Einhand-Weltumsegelungsregatta an der seltenen Krebsform am Dünndarm gelitten, das Rennen nach gut 64 Tagen aber dennoch gewonnen.